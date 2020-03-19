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Хакеры: ФСБ заказала разработку программы для заражения «умных» домов

Общество

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Хакеры из группы Digital Revolution рассказали о том, что ФСБ заказала разработку системы для кибератак, способную создать проблемы для интернета в небольшой стране. Накануне они опубликовали техническую документацию со взломанных серверов предполагаемого подрядчика спецслужбы, ее обнаружила Русская служба «Би-би-си».

По данным Digital Revolution, программа «Фронтон» способна подключаться к системам «умных» домов, объединять их в сеть и атаковать сервера. Таким образом, она может создать серьезные проблемы для работы крупных интернет-сервисов и интернета в целых странах.

Хакеры утверждают, что разработку «Фронтон» заказал Центр информационной безопасности ФСБ (формально он числится как войсковая часть № 64829). 

Программа должна появиться в трех версиях, а взламывать «умные» устройства она сможет при помощи словаря типичных паролей от устройств «интернета вещей», считают хакеры. В техническом задании, предположительно полученном от ФСБ, отмечается, что «интернет вещей менее защищен, в отличие от мобильных устройств и серверов», так как пользователи часто оставляют заводские пароли при запуске систем «умного дома».

Хакеры Digital Revolution и раньше взламывали сервера возможных подрядчиков ФСБ. В частности, они опубликовали характеристику системы, которую силовики используют для мониторинга общественного мнения и протестных настроений.

Теги:
sn, хакеры, фсб
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