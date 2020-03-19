Хакеры: ФСБ заказала разработку программы для заражения «умных» домов

Хакеры из группы Digital Revolution рассказали о том, что ФСБ заказала разработку системы для кибератак, способную создать проблемы для интернета в небольшой стране. Накануне они опубликовали техническую документацию со взломанных серверов предполагаемого подрядчика спецслужбы, ее обнаружила Русская служба «Би-би-си».

Почему наше собственное правительство шпионит за нами через IoT? По сути, шпионит за всем миром. Как это им удается? #ФРОНТОН https://t.co/1Ju6Wlef9Bhttps://t.co/i44eSY5CvL pic.twitter.com/rBEdAElcpP — DigitalRevolution (@D1G1R3V) March 18, 2020

По данным Digital Revolution, программа «Фронтон» способна подключаться к системам «умных» домов, объединять их в сеть и атаковать сервера. Таким образом, она может создать серьезные проблемы для работы крупных интернет-сервисов и интернета в целых странах.

Хакеры утверждают, что разработку «Фронтон» заказал Центр информационной безопасности ФСБ (формально он числится как войсковая часть № 64829).

Программа должна появиться в трех версиях, а взламывать «умные» устройства она сможет при помощи словаря типичных паролей от устройств «интернета вещей», считают хакеры. В техническом задании, предположительно полученном от ФСБ, отмечается, что «интернет вещей менее защищен, в отличие от мобильных устройств и серверов», так как пользователи часто оставляют заводские пароли при запуске систем «умного дома».

Хакеры Digital Revolution и раньше взламывали сервера возможных подрядчиков ФСБ. В частности, они опубликовали характеристику системы, которую силовики используют для мониторинга общественного мнения и протестных настроений.