В Евросоюзе попросили Netflix и YouTube на время карантина ограничить показ видео в HD

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Терри Бретон попросил руководство американского стримингового сервиса Netflix и видеохостинга YouTube временно ограничить показ видео в высоком качестве, чтобы избежать перебоев со связью.

Он также посоветовал простым пользователям интернета самим при просмотре сериалов переходить на стандартное качество: «Телевидение и стриминговые сервисы помогают нам переждать карантин, однако это приводит к перегрузке инфраструктуры», — написал он в твиттере.

Законодательство Евросоюза запрещает операторам связи самим замедлять сигналы от развлекательных сервисов, поэтому стороны должны договориться в условиях пандемии. Представители Netflix рассказали CNN, что они уже «подстраивают» качество трансляций под возможности сетей и намерены и в дальнейшем советоваться в этом с европейской стороной.

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Представители европейских операторов связи в разговоре с Financial Times отметили, что если раньше пик нагрузок сети приходился на вечер, то сейчас он растянулся с полудня до 21 часа вечера. Так, в Италии, которая первой в Европе ввела карантин, втрое увеличилось пользование сервисами для видеоконференций, а стриминговыми сервисами и онлайн-играми — на 75%.

На рекордные нагрузки ранее жаловался и основатель Facebook Марк Цукерберг: число посетителей соцсети сейчас превышает показатели Нового года, а звонками и видеозвонками в их мессенджере, а также в WhatsApp стали пользоваться вдвое больше человек, чем обычно. Вместе с другими соцсетями они также блокируют посты с ложной информацией о распространении вируса.