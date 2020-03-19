В Екатеринбурге пациентка с пневмонией рассказала, что ее выписали, чтобы освободить место для прибывающих на карантин по коронавирусу

Жительница Екатеринбурга Елизавета Жданова заявила, что врачи городской клинической больницы № 40 выписали ее с недолеченной пневмонией. По ее словам, это было сделано для того, чтобы освободить место для пациентов, прибывающих на карантин по коронавирусу.

«Вместе со мной выписали весь этаж. 12 пациентов, — рассказала она «Новой газете». — Только одну бабушку, которую госпитализировали накануне и еще толком не начали лечить, увезли куда-то в другое место. Остальных выписали».

По словам Елизаветы, сейчас она продолжает лечиться за свой счет в частной клинике.

В пресс-службе ГКБ № 40 корреспонденту «Новой» сообщили, что не могут комментировать ситуацию касательно коронавируса. В управлении здравоохранения Екатеринбурга заявили, что в больнице в связи с карантином по COVID-19 действительно происходят изменения: пациентов из инфекционного отделения (в котором лежат больные с пневмонией) переводят в терапевтическое отделение. Комментировать ситуации с конкретными пациентами в пресс-службе не стали, сославшись на закон о врачебной тайне.

«Новая газета» ранее писала о ситуации Елизаветы Ждановой. У женщины после визита гостей из Тайваня поднялась температура до 40 градусов, появился кашель и развилась пневмония. При этом на протяжении двух недель не брали анализы на коронавирус.