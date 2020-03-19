В Москве начались ежедневные крестные ходы против коронавируса

В центре Москвы прошел крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса. Монахи Высоко-Петровского монастыря на Петровке решили ежедневно проводить его вокруг своей обители до окончания вспышки заболевания, рассказал наместник монастыря игумен Петр.

Соблюда дистанцию меджу собой, они прошлись накануне после вечерней службы по близлежащим улицам с иконой Богоматери. Игумен Петр добавил, что крестные ходы также проходят и внутри Сретенского монастыря, стены которого невозможно обойти снаружи.

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Службы о спасении от коронавируса проходили в отдельных приходах по всей стране еще с конца января — во время вспышки заболевания в Китае. Специальный молебен проводили на китайском подворье в московском храме Святителя Николая в Голутвине, а в главном соборе Приамурья в Благовещенске служба неоднократно велась даже на китайском языке.

После распространения коронавируса в России в марте РПЦ не стала закрывать святыни или отменять по всей стране богослужения, как это сделали священнослужители в некоторых других странах или, например, 19 марта в ее епархии в Казахстане. Однако накануне патриарх Кирилл объявил о мерах профилактики из-за коронавируса: так, на службах не будут давать целовать крест, а для соборования будут использовать ватные палочки.