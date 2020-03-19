«Агора» открыла оперативный штаб правовой помощи в связи с пандемией коронавируса

Международная правозащитная организация «Агора» открыла оперативный штаб помощи для людей, столкнувшихся с проблемами из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

За последний месяц в организацию обратились два десятка человек: их принудительно госпитализировали, несмотря на отрицательные анализы на коронавирус, штрафовали за вынос мусора, использовали систему распознавания лиц и удерживали в карантине без соответствующего решения.

По словам сотрудников «Агоры», в последние дни ситуация только осложнилась. В связи с этим, правозащитники открыли горячую линию для помощи тем, кто столкнулся с давлением правоохранительных органов, выдворением из страны и невозможностью въезда и выезда из России, принудительной госпитализацией и ограничением свободы слова из-за публикации информации о коронавирусе.

Для консультации можно звонить и писать в WhatsApp по номерам: +7-917-938-08-77 и +7-962-570-13-05.

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С сегодняшнего дня всех приезжающих в Россию отправят на домашний карантин на две недели. Как утверждает заммэра Москвы Анастасия Ракова, в последнее время в столице участились побеги инфицированных коронавирусом из медучреждений. На фоне этих событий «Единая Россия» решила внести на рассмотрение парламента проект закона об уголовной ответственности граждан, сбежавших из-под карантина.