Депутаты приняли закон о государственном регулировании цен на лекарства 

Госдума в третьем чтении приняла закон о праве правительства замораживать цены на медикаменты, если в стране распространяется опасное инфекционное заболевание. Это следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Закон предполагает, что кабмин сможет устанавливать предельный порог цен на медицинские препараты, которые продаются в розницу. Согласно документу, правительство будет вправе ограничить и рост цен производителей.

Возможность введения таких мер у правительства появится в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации, а также если цена на то или иное лекарство сразу в нескольких регионах вырастет более чем на 30% за месяц. Замораживать цены власти смогут на срок до трех месяцев.

Новые правила позволят ограничить действия недобросовестных перекупщиков, которые продают лекарства и другие товары медицинского назначения по завышенным ценам. Также в Госдуме планируют рассмотреть в ближайшее время проект закона о дистанционной продаже рецептурных лекарств.

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Дополнить законодательство парламентарии решили на фоне распространения в стране новой коронавирусной инфекции, жертвой которой уже стала одна россиянка. Всего в России насчитывается 147 заразившихся, еще один случай инфицирования выявили у гражданина Ирландии, приехавшего в Мурманскую область на шахматный турнир.