Всех приезжающих в Россию отправят на карантин на две недели
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила главам регионов обеспечить изоляцию на 14 дней всех прибывающих на территорию России.
Местные власти должны будут обеспечить медицинское наблюдение за всеми, кто находится в домашней изоляции, а также оказать таким людям социальную поддержку. Помимо этого, всем регионам поручили принять меры по введению режима повышенной готовности.
Сегодня в России насчитывается уже 147 заразившихся COVID-19, еще один случай инфицирования выявили у гражданина Ирландии, приехавшего в Мурманскую область на шахматный турнир. Сегодня в Москве скончалась первая жертва коронавируса — 79-летняя женщина.
В последнее время в столице участились побеги инфицированных коронавирусом из медучреждений. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о том, что всех сбежавших полиция водворила обратно в больницы. На фоне этих событий «Единая Россия» решила внести на рассмотрение парламента проект закона об уголовной ответственности граждан, сбежавших из-под карантина по коронавирусу.
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