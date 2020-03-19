«Единая Россия» предложила наказывать сбежавших из-под карантина по коронавирусу

Партия «Единая Россия» решила внести на рассмотрение парламента проект закона об уголовной ответственности граждан, сбежавших из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на первого зампреда фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

«К сожалению мы сталкиваемся с ситуациями, когда отдельные взрослые граждане проявляют несознательность. Уже есть несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, зная об этом, грубо нарушают карантин либо покидают медицинские учреждения», — объяснил необходимость дополнения Уголовного кодекса Исаев.

Исаев рассказал и о санкциях, которым подвергнутся нарушители карантинного режима и сбежавшие из больниц пациенты с коронавирусом. Речь не идет о лишении свободы, отметил депутат, однако законодатели планируют установить в качестве наказания крупные штрафы, запрет занимать руководящие должности и исправительные работы. «Люди (нарушившие карантинный режим — ред.) должны осознавать себя преступниками» — считает Исаев.

Парламентарий напомнил, что сегодня закон предполагает ответственность за нарушение санитарных норм, повлекших массовое заражение и отравление граждан. Однако, уточнил он, установить факт, что действия конкретного лица повлекли такие последствия, чрезвычайно сложно. Поэтому в партии считают необходимым усовершенствовать законодательство.

Сегодня в России насчитывается уже 147 заразившихся COVID-19, еще один случай инфицирования выявили у гражданина Ирландии, приехавшего в Мурманскую область на шахматный турнир. Сегодня в Москве скончалась первая жертва коронавируса — 79-летняя женщина. В последнее время в столице участились побеги инфицированных коронавирусом из медучреждений. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о том, что всех сбежавших полиция водворила обратно в больницы.