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В Мурманской области подтвердился первый случай коронавируса, им заболел ирландский шахматист

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

В Мурманской области подтвердился первый случай коронавируса, его обнаружили у гражданина Ирландии. Об этом «Новой газете» сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

19-летнего ирландца госпитализировали в инфекционное отделение мурманской областной больницы. Юноша приехал в Мурманск, чтобы принять участие в организованном частным лицом шахматном турнире в отеле «Меридиан».

У всех иностранных участников в рамках введенного в регионе регламента противодействия эпидемии брали анализы на коронавирус. В больницу шахматиста отправили прямо от стойки регистрации аэропорта «Мурмаши».

Региональный оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что в аэропорту и отеле провели санобработку. Работа гостиницы будет временно приостановлена. Медики ищут всех, кто контактировал с заболевшим.

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Теги:
шахматы, мурманск, коронавирус, sn
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