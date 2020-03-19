В Мурманской области подтвердился первый случай коронавируса, им заболел ирландский шахматист

В Мурманской области подтвердился первый случай коронавируса, его обнаружили у гражданина Ирландии. Об этом «Новой газете» сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

19-летнего ирландца госпитализировали в инфекционное отделение мурманской областной больницы. Юноша приехал в Мурманск, чтобы принять участие в организованном частным лицом шахматном турнире в отеле «Меридиан».

У всех иностранных участников в рамках введенного в регионе регламента противодействия эпидемии брали анализы на коронавирус. В больницу шахматиста отправили прямо от стойки регистрации аэропорта «Мурмаши».

Региональный оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что в аэропорту и отеле провели санобработку. Работа гостиницы будет временно приостановлена. Медики ищут всех, кто контактировал с заболевшим.