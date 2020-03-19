В Москве задержали противницу строительства Юго-Восточной хорды

В Москве у ж/д платформы Москворечье, где собираются строить Юго-Восточную хорду через территорию ядерного могильника, задержали активистку Светлану Трушкину. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД Инфо» со ссылкой на очевидцев.

Полицейские окружили принадлежащий активистам автомобиль «Газель», а когда Трушкина спросила у них о причинах, ее увели в автозак без объяснения причин. Спустя полчаса ее отпустили без составления протокола. Еще одна активистка по имени Анастасия рассказала изданию, что порезала руку о забор стройки, когда полицейские резко одернули ее.

Полицейские второй день подряд с утра дежурят у пункта дежурства противников стройки, где началась подготовка для вывоза загрязненного грунта: накануне склон около завода полиметаллов начали раскапывать экскаватором, а сегодня туда доставили манипулятор. Вечером во вторник 17 марта они также пытались эвакуировать автомобиль «Газель» активистов, из которого те следят за радиационным фоном в округе.

У владельца «Газели» ранее также проходили обыски дома, а накануне полицейские пришли домой к пятерым активистам, чтобы доставить их на допрос. Все они на данный момент проходят свидетелями в рамках дела о сломанном датчике радиации у места строительства.