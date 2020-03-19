Мишустин пообещал отсрочку по налогам компаниям, оказавшимся в трудной ситуации из-за коронавируса 

Правительство поддержит компании тех отраслей, которые столкнулись с трудностями в связи с распространением пандемии коронавируса, им предоставят отсрочку по налогам и другие меры поддержки. О соответствующем распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина сообщает ТАСС.

«Отраслям экономики, которые оказались в сложной ситуации, будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам», — заявил он на заседании правительства.

Кроме того, правительство вводит отсрочку страховых и арендных платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее сообщалось, что речь идет о помещениях, которые компании арендуют у государства и муниципалитетов. Отложить обязательные выплаты малый бизнес сможет на три месяца, также правительство объявило о моратории на проверки малых предприятий в этот период.

В ходе заседания глава правительства также рассказал о том, что во все регионы направят тест-системы на коронавирус, а власти будут контролировать логистику поставок и следить за ситуацией с наличием на рынке медицинских масок. Также премьер допустил расширение мер поддержки для региональных бюджетов.

Несколько дней назад российский премьер пообещал отсрочить выплаты по налогам для представителей туристической отрасли и авиаперевозчиков. По данным экспертов, российские авиакомпании могут потерять до 360 миллиардов рублей в результате прекращения международных полетов из-за коронавируса. С трудностями могут столкнуться кафе, рестораны и другие заведения, так как для профилактики распространения инфекции россиянам рекомендуется минимизировать походы в общественные места.

В России сейчас зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее количество зараженных находится в столице. Сегодня в Москве от пневмонии скончалась первая пациентка с коронавирусом.