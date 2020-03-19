В России умерла пожилая пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 79-летняя пациентка с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — заявили в оперштабе. У пациентки был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, атеросклероз и гипертоническая болезнь сердца. Впоследствии чиновники уточнили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, а не пневмония.

Женщину госпитализировали 13 марта, а через три дня перевели в инфекционную больницу №2. Ни у кого из тех, с кем она контактировала, тяжелых симптомов заболевания не обнаружили.

Обновление 13:12 Погибшей оказалась профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Валентина Зубарева. Вплоть до госпитализации она посещала вуз и читала лекции (последняя была 11 марта). Из-за этого его сегодня закрыли на карантин, а больше ста контактировавших с ней студентов и преподавателей решили проверить на вирус.

В оперативном штабе напомнили, что осложнения инфекционных заболеваний тяжелее переносят люди старше 60 лет. Таким пациентам рекомендуют по возможности минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей.

Ранее о случаях смерти пациентов с коронавирусом в России не сообщалось. По последним данным, в стране выявлено 147 заболевших, пятерых уже выписали из медучреждений. Наибольшее число зараженных находятся в Москве.