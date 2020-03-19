Рубль продолжил падение на Московской бирже 

Московская биржа открылась падением курса рубля. Доллар на старте торгов впервые с января 2016 года превысил отметку в 81 рубль, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Евро на 10:00 мск стоил вырос до 89,6 рубля, спустя полчаса после открытия торгов его биржевой курс составляет 88,2 рубля.

Рубль дешевеет из-за снижения цен на энергоносители: накануне впервые с ноября 2003 года стоимость нефти марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель. Впрочем, сегодня нефть отыграла свои позиции — цена на майские фьючерсы выросла до 26 долларов на Лондонской бирже ICE.

Новое падение цен на нефть произошло на фоне заявления Саудовской Аравии о продолжении поставок на максимальном уровне. Снижение цен на энергоносители началось после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном уменьшении объема добычи нефти. Снизить добычу было предложено из-за падения спроса в связи с распространением пандемии коронавируса.