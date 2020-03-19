На жительницу Амурской области составили протокол за распространение фейков о коронавирусе

На жительницу села Свободное в Амурской области составили протокол за распространение фейков о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции уточнили, что женщина сообщала в соцсетях о заболевших COVID-19 в регионе, хотя случаев заражения там еще не зарегистрировано. В пресс-службе отметили, что нарушительницу «установили» совместно с управлением ФСБ.

Протокол на нее составили по статье о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). За это женщине грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Читайте также Заразные фейки и где они обитают. Откуда берутся слухи о тысячах заболевших коронавирусом в России

Ранее СМИ стало известно о задержании нескольких человек по подозрению в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве. Президент Владимир Путин утверждал, что слухи о масштабах распространения заболевания поступают из-за границы. По его словам, люди делают провокационные вбросы, чтобы посеять панику среди населения.