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На жительницу Амурской области составили протокол за распространение фейков о коронавирусе

Общество

 

На жительницу села Свободное в Амурской области составили протокол за распространение фейков о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. 

В полиции уточнили, что женщина сообщала в соцсетях о заболевших COVID-19 в регионе, хотя случаев заражения там еще не зарегистрировано. В пресс-службе отметили, что нарушительницу «установили» совместно с управлением ФСБ.

Протокол на нее составили по статье о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). За это женщине грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Ранее СМИ стало известно о задержании нескольких человек по подозрению в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве. Президент Владимир Путин утверждал, что слухи о масштабах распространения заболевания поступают из-за границы. По его словам, люди делают провокационные вбросы, чтобы посеять панику среди населения. 

Теги:
kb, административный протокол, амурская область, коронавирус
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