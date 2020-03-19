Число заражений коронавирусом в Китае упало до нуля 

В Китае за последние сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Сейчас китайские врачи фиксируют заболевание лишь у тех пациентов, которые привезли инфекцию из-за рубежа. Таких по всей стране всего 34 человека. С декабря в Китае коронавирусом заразились 80 928 человек, жертвами ранее неизвестной болезни стали 3245 жителей этой страны.

На сегодняшний день эпицентр пандемии переместился в страны Европы, где ежедневно врачи регистрирует сотни новых случаев заражения. Эпидемией охвачены 160 стран мира, всего заражено более 200 тысяч человек, умерло 8 тысяч. Особенно от COVID-19 страдает Италия, где за последние сутки от ранее неизвестной болезни скончались 475 человек.

В России сегодня 147 заболевших, жертв нет. По данным Роспотребнадзора, медики взяли более 133 тысячи анализов на наличие коронавируса.