Обращение в Совет Европы из-за поправок в Конституцию России подписали более 100 тысяч человек

Более 102,5 тысяч человек поддержали открытое обращение в Совет Европы с просьбой дать заключение на проект вносимых в Конституцию России поправок. Петиция опубликована на платформе Change.org.

Авторами инициативы стали более 120 российских правозащитников, экспертов в области конституционного и других отраслей права, политиков и гражданских активистов. По их мнению, предложенные изменения в Основной закон страны «усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти», а также снижают гарантии прав человека.

Эксперты настаивают, что конституционная реформа направлена на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит. Также они просят Совет Европы через Венецианскую комиссию СЕ провести экспертизу процедуры принятия поправок.

Авторы петиции уверены, что она не соответствует Конституции и международным стандартам, а пункт об «обнулении» президентских сроков действующего главы государства нарушает «фундаментальный принцип демократического государства — сменяемость власти».

Среди подписантов Виктор Шейнис, Георгий Сатаров, Сергей Гуриев, Вячеслав Бахмин, Лев Гудков, Валерий Борщев, Юлия Галямина, Александр Кынев, Лев Пономарев, Борис Вишневский, Лев Шлосберг и многие другие.