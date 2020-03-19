Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 219246 (в РФ — 147), смертей — 8968. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Обращение в Совет Европы из-за поправок в Конституцию России подписали более 100 тысяч человек

Общество

3
 

Более 102,5 тысяч человек поддержали открытое обращение в Совет Европы с просьбой дать заключение на проект вносимых в Конституцию России поправок. Петиция опубликована на платформе Change.org.

Авторами инициативы стали более 120 российских правозащитников, экспертов в области конституционного и других отраслей права, политиков и гражданских активистов. По их мнению, предложенные изменения в Основной закон страны «усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти», а также снижают гарантии прав человека.

Эксперты настаивают, что конституционная реформа направлена на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит. Также они просят Совет Европы через Венецианскую комиссию СЕ провести экспертизу процедуры принятия поправок.

Авторы петиции уверены, что она не соответствует Конституции и международным стандартам, а пункт об «обнулении» президентских сроков действующего главы государства нарушает «фундаментальный принцип демократического государства — сменяемость власти».

Среди подписантов Виктор Шейнис, Георгий Сатаров, Сергей Гуриев, Вячеслав Бахмин, Лев Гудков, Валерий Борщев, Юлия Галямина, Александр Кынев, Лев Пономарев, Борис Вишневский, Лев Шлосберг и многие другие.

Теги:
kb, совет европы, поправки в конституцию, петиции
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera