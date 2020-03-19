«Ведомости»: на плакатах о голосовании по поправкам в Конституцию не будут указывать дату из-за возможного переноса 

В Центризбиркоме решили не указывать дату на информационных плакатах и баннерах о всероссийском голосовании по поправкам в Основной закон из-за возможного переноса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.

Пока что окончательного решения о переносе нет, но если ситуация с распространением в России пандемии коронавируса не будет меняться к лучшему, властям, вероятно, придется перенести дату голосования, указали источники.

«В любом случае потом можно будет допечатать баннеры. За 10 дней до голосования точно станет понятно, надо будет его переносить или нет», — уточнили собеседники издания.

Всероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля, два дня назад указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. При этом глава государства выразил надежду, что россияне, несмотря на «непростую эпидемиологическую ситуацию», придут на избирательные участки и ответят на вопрос — «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». При этом президент не исключил и возможность переноса даты плебисцита.

Напомним, Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Пакет изменений в Основной закон также поддержали парламенты всех 85 регионов, Совет Федерации и Госдума, а Путин подписал документ. По инициативе депутата Валентины Терешковой в проекте появилась поправка об «обнулении» президентских сроков, которая позволяет Путину вновь стать кандидатом после 2024 года.