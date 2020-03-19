Российский рубль занял второе место в мире по волатильности (изменчивости) валют по отношению к доллару США, уступая в ренкинге только мексиканскому песо. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Bloomberg.

Вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса) за три месяца составляет 24,9%, волатильность песо же составляет 26,5%. Еще 30 декабря российская валюта была шестой в мире среди самых нестабильных.

Накануне курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с февраля с 2016 года. Это произошло на фоне обвала цен на нефть: Brent с поставкой в мае упала ниже 25 долларов за баррель. Однако на открытии торгов 19 марта она выросла на 6% и превысила отметку в 26 долларов за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 23,12 доллара за баррель.

К вечеру 18 марта курс доллара на Мосбирже поднялся до 80 рублей, а евро подорожал до 88,7 рублей. На рынке Forex доллар достигал 82 рублей, евро же преодолел отметку в 90 рублей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса снизился спрос на нефть, после чего значительно упали цены на топливо. Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о дополнительном снижении объема добычи нефти, на фоне чего цена Brent рухнула более чем на 30%. В результате на фондовых рынках произошел обвал цен, российский рубль стал падать.