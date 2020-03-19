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Заражено — 219246 (в РФ — 147), смертей — 8968. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Что произошло за ночь 19 марта. Коротко
Александра НовиковаКорреспондент
- Новый тип коронавируса был обнаружен у россиянина, находящегося на территории Казахстана, его отправили в больницу. В Алматы он приехал из Москвы 15 марта. Сейчас во всем мире зарегистрировано более 206 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, его жертвами стали более 8 тысяч человек. Тем временем в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, эпидемия пошла на спад — за последние сутки там не было выявлено ни одного нового заболевшего.
- Российский рубль за последние сутки оказался на втором месте в списке наиболее нестабильных валют мира. Российская валюта ослабила свои позиции на фоне падения цен на нефть — накануне за баррель Brent давали меньше 25 долларов. Рубль соответственно подешевел и по отношению к ключевым валютам: доллар на Мосбирже вчера превысил отметку в 80 рублей.
- Информационные баннеры о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию напечатают без указания его даты, выяснили «Ведомости». Это связано с тем, что его могут перенести из-за пандемии коронавируса, сообщили изданию источники, близкие к администрации президента.
- Правительство разрешило круглосуточно завозить в Москву товары для торговых сетей, рассказал РИА Новости заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Раньше крупным фурам и грузовикам разрешали въезжать в столицу только по ночам. Власти уверены, что сейчас нет проблем с поставками продуктов в торговые сети на фоне распространения пандемии коронавируса.
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Теги:конституция, доллар, рубль, коронавирус, sn
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