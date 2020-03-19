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Заражено — 219246 (в РФ — 147), смертей — 8968. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Что произошло за ночь 19 марта. Коротко

Общество

Александра НовиковаКорреспондент

 

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Теги:
конституция, доллар, рубль, коронавирус, sn
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