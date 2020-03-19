В Казахстане у россиянина обнаружили коронавирус

В Казахстане с коронавирусом госпитализировали гражданина России. Об этом сообщается в фейсбуке Минздрава республики.

По словам представителя министерства Диаса Ахметшарипа, россиянин 1979 года рождения прибыл в Алматы 15 марта рейсом из Москвы. Сейчас заболевший находится на карантине в стационаре, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Таким образом, в республике в общей сложности зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом. Из них 19 выявили в Алматы, еще 18 — в Нур-Султане. Ранее оба города власти Казахстана решили закрыть на карантин. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.

До середины апреля в республике будет усилена охрана общественного порядка и введены ограничения на въезд в страну. Власти временно приостановили пропуск граждан через границу с Россией и Кыргызстаном, а «Аэрофлот» временно отменил полеты в семь городов Казахстана.

В России же, по последним данным, выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. Власти некоторых регионов ввели режим повышенной готовности, ограничивающий в том числе проведение массовых мероприятий. Ранее COVID-19 фиксировали у россиян, находящихся в Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах.