Roche подала в Минздрав заявку на регистрацию препарата для лечения СМА. Он станет вторым в России

Швейцарская компания Roche подала заявку в Минздрав России на регистрацию препарата «Рисдиплам» (торговое наименование «Эврисди») для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщается на сайте российского офиса.

Компания рассчитывает получить регистрационное удостоверение в первом полугодии 2021 года, отмечает журнал Vademecum. В случае одобрения «Рисдиплам» станет первым препаратом, который пациенты смогут принимать перорально (через рот).

О цене препарата пока не сообщается, однако Roche планирует сделать стоимость лекарства ниже, чем у конкурентов: Biogen (производитель «Спинразы», одна инъекция стоит 125 тысяч долларов) и Novartis (производитель «Золгенсма», стоит около 2,1 млн долларов).

Сейчас «Золгенсма» одобрено только в США, аналогичное решение ожидается в Европе в первой половине 2020 года. В России зарегистрирован всего один препарат — «Спинраза», однако он не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственный препаратов.

Минздрав России также сообщал о разработке отечественного препарата для лечения СМА (способ применения, как и у «Золгенсма», — однократное внутривенное введение). Разработчик планирует подать заявление на проведение клинических исследований в 2020 году.

Как ранее отмечала «Новая», из-за высокой стоимости лекарства для лечения СМА остаются недоступными для российских пациентов. Обязанность по закупке «Спинразы» возложена на регионы, однако бюджет, по словам местных чиновников, такие суммы осилить не может.

По данным фонда «Семьи СМА», сейчас в России около 900 больных СМА (точное количество неизвестно, поскольку Минздрав не ведет официальный учет). Как утверждают эксперты, на лечение всех пациентов необходимо около 50 млрд рублей в год.