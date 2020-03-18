Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер активистов ОНФ в поддержку Терешковой, вывешенный на матче с «Рубином»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал тульский футбольный клуб «Арсенал» за баннер в поддержку депутата Госдумы и первую женщину-космонавта Валентину Терешкову на матче Российской премьер-лиги против казанского «Рубина». Об этом ТАСС рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Была сделана запись о том, что болельщики "Арсенала" вывесили несогласованный баннер. Далее от делегата поступило заявление о том, что такой же баннер был вывешен на другой трибуне. За это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — рассказал он.

Матч прошел 14 марта в Туле. Во время него активисты Общероссийского народного фронта развернули баннер с надписью «Валя, ты просто космос!».

Терешкову начали критиковать после того, как она внесла поправку в Конституцию, которая позволит Владимиру Путину снова избираться на пост президента в 2024 году. Сама она говорила, что люди, критикующие предложенное ею изменение, не любят Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин поддержал поправку Терешковой из-за сложной ситуации в мире.