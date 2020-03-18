Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 200 тысяч человек

Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 200 тысяч человек. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

Скончались от коронавируса более восьми тысяч человек. Больше всего случаев заболевания (80%) зафиксировали в двух регионах — в Европе и Азиатско-Тихоокеанском.

Наибольшее число заболевших после Китая, где распространение COVID-19 пошло на спад, зафиксировано в Италии. Там число инфицированных превысило 35 тысяч человек, скончались около трех тысяч. Из-за ситуации с коронавирусом Евросоюз с сегодняшнего дня ограничил въезд на свою территорию для нерезидентов.

На территории России подтвердилось 147 случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев, 87, зафиксировано в Москве. В ряде регионов действует режим повышенной готовности, ограничивающий в том числе проведение массовых мероприятий.