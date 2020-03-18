Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов впервые с мая 2003 года

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Это произошло впервые с мая 2003 года, отмечает ТАСС. Нефть марки WTI cегодня обновила минимум с марта 2002 года и опустилась ниже 23 долларов.

На фоне падения цен на нефть снизился рубль: на Мосбирже курс доллара превысил 80 рублей, евро – 88,7.

Сегодня днем Саудовская Аравия объявила, что собирается поддерживать поставки нефти на максимальном уровне – более 12 млн баррелей в сутки. Снижение цен на энергоносители началось после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении объема добычи нефти. Снизить добычу предложили из-за падения спроса на энергоносители в связи с ситуацией с коронавирусом.