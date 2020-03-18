Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ОНЛАЙН

Ежедневный марафон «Дождя» о пандемии коронавируса. «Новая» и Синдикат-100 — участвуют!

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов впервые с мая 2003 года

Экономика

 

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Это произошло впервые с мая 2003 года, отмечает ТАСС. Нефть марки WTI cегодня обновила минимум с марта 2002 года и опустилась ниже 23 долларов.

На фоне падения цен на нефть снизился рубль: на Мосбирже курс доллара превысил 80 рублей, евро – 88,7. 

Сегодня днем Саудовская Аравия объявила, что собирается поддерживать поставки нефти на максимальном уровне – более 12 млн баррелей в сутки. Снижение цен на энергоносители началось после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении объема добычи нефти. Снизить добычу предложили из-за падения спроса на энергоносители в связи с ситуацией с коронавирусом. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
биржа, em, нефть
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera