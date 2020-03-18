В Москве четырех активисток допросили по делу о сломанном датчике радиации у места строительства Юго-Восточной хорды

Четырех активисток, выступающих против строительства Юго-Восточной хорды в Москве, допросили по уголовному делу о повреждении датчика радиации компании «Радон». Об этом рассказал «Новой газете» адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев.

Сегодня на допросе были четыре человека: Елена Агеева, Тамара Копничева, Анна Кудрявцева и Елену Судьева. Елисеев подтвердил, что допрошенные проходят по делу свидетелями, но затруднился уточнить, по какой статье оно возбуждено, так как не видел постановления. О том, кого еще могут вызвать на допрос, защитнику неизвестно.

«Радон» занимается вывозом радиоактивных отходов с могильника завода полиметаллов, через территорию которого планируется строить хорду.

Повестки, датированные 13 марта, противники строительства хорды получили накануне, после того как вернулись с дежурства у места захоронения отходов. Вчера там были небольшие столкновения с полицией и ОМОНом, никого не задержали.

Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин уточнил, что по делу как к свидетелю приходили с обыском к Александру Колотову – владельцу газели, в которой активисты греются на дежурстве. При обыске у него забрали телефон.

Активисты уже несколько месяцев круглосуточно дежурят у места захоронения ядерных отходов завода полиметаллов. По словам муниципального депутана района «Печатники» Сергея Власова, «Радон» поставил датчик приблизительно месяц назад, но он больше недели давал сбои: показывал 60-кратные и 120-кратные превышения. Впоследствии выяснилось, что в нем была некая проблема с электрикой. Датчик удалось починить, но «Радон» все равно подал заявление в полицию.