Компания «Инвитро» будет проводить тесты на коронавирус

Частная медицинская компания «Инвитро» начнет тестировать на коронавирус. Об этом она сообщила на своем сайте.

Тест можно будет сдать в одном из медицинских офисов компаний, в каких именно пока неизвестно. В России таких офисов более 1,4 тысячи, в СНГ – больше 1,2 тысячи. Для безопасности самих пациентов медицинский офис будет принимать не более трех человек в помещении, как написано на сайте «Инвитро».

Анализ ничем не будет отличаться от того, что проводит сейчас Роспотребнадзор. В основу теста взят метод ПЦР (полимеразная цепная реакция): соскоб биоматериала с поверхностей ротоглотки и носоглотки. Его будут отправлять в одну из лабораторий. Исследования будут проводить в четырех из пяти центральных лабораторий: в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Новосибирске.

«Выполнение этого теста от поставки теста до готовности уходит четыре часа. Но мы должны понимать, что срок увеличивается за счет логистики, поэтому сейчас мы говорим о расчетных счетах в два рабочих дня, чтобы не давать ложных обещаний», – рассказала «Новой» директор по связям с общественностью «Инвитро» Нина Орешкина.

Однако пока компания не получила разрешение на проведение тестирования от Роспотребнадзора и Минздрава. «У нас нет четких регламентов от Минздрава, кому отправлять результаты тестов. Если у нас будет разрешение, то мы будем [им] обязательно следовать. Например, будет отправлять результаты, сначала в Роспотребнадзор, а потом на почту человеку», – сообщила «Новой» Орешкина.

В России коронавирус подтвердился у 147 человек. Из них 87 случаев зафиксировано в Москве. В ряде регионов действует режим повышенной готовности, ограничивающий в том числе проведение массовых мероприятий.