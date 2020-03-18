Суд аннулировал лицензию экспериментальной школы Щетинина в Краснодарском крае

Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков» педагога-новатора Михаила Щетинина. Об этом «Новой газете» сообщил его сын Петр Щетинин.

Судья встала на сторону представителей краснодарского Министерства образования, которые утверждали, что лицей не до конца устранил выявленные прошлой весной финансовые и хозяйственные нарушения.

Петр Щетинин отметил, что школа намерена обжаловать решение суда.

«Я думаю, что все закончилось. Это [закрытие школы Щетинина] впишется в историю отечественной педагогики как один из самых печальных дней,

— считает научный руководитель инновационной образовательной сети «Эврика» Александр Адамский, выступавший в защиту школы. — Все это возродится, но уже в каком-то другом качестве, в другом месте и в другое время».

Работа школы Щетинина была приостановлена летом 2019 года. Претензии чиновников были связаны исключительно с финансово-хозяйственными нарушениями, а не образовательными. В частности, у ряда корпусов, в которых жили и учились дети, не было правоустанавливающих документов.

В январе исполняющий обязанности директора школы Ян Селезнев сообщал, что почти все нарушения устранены. Невыполненным оставалось формальное требование по внесению адреса стадиона в лицензию, хотя администрация школы заключила соглашение со спортивной площадкой.

Лицей педагога-новатора Михаила Щетинина появился в краснодарском селе Текос в 1994 году. Школа создавалась как эксперимент, главная особенность которого отсутствие классно-урочной системы. Вместо занятий по 45 минут в лицее практиковали «погружения», когда ученики изучают предмет до тех пор, пока полностью его не освоят.

Новаторская методика предполагала, что дети могут пройти всю программу средней общеобразовательной школы за три года. Занятие науками в школе Щетинина сочеталось с хореографией, пением, боевыми искусствами и активным физическим трудом, включая строительство учебно-жилых корпусов своими руками.

Методика Щетинина вызывала споры в педагогическом сообществе долгие годы. Активные противники лицея называли образовательное учреждение «тоталитарной сектой, разрушающей личность» учеников. Педагоги и воспитанники школы считали эти обвинения абсурдом и попыткой дискредитации.

Попытку отобрать лицензию сотрудники школы связывали с земельным участком на берегу моря в селе Криница. На нем Щетинин планировал построить культурно-образовательный центр. В школе предполагали, что участком могли заинтересоваться в аппарате Краснодарского края и бизнесмены, которые развернули вокруг участка масштабное строительство винного завода.