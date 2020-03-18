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Доллар превысил отметку в 80 рублей впервые с февраля 2016 года

Экономика

 

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей – впервые с 2016 года. Информация об этом появилась на официальном портале Мосбиржи. 

Биржевой курс евро составил 86,77 рубля. 

На фоне падения рубля упал индекс РТС, а российская валюта, в свою очередь, дешевеет из-за снижения цен на нефть: сегодня нефть марки Brent ослабила позиции на рынке. Ее стоимость впервые с ноября 2003 года снизилась до 26,75 долларов за баррель. Цены на майские фьючерсы WTI упали ниже 25 долларов за баррель.

Дополняется. 

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Теги:
московская биржа, доллар, sn
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