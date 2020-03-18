Коронавирус подтвердили у депутата Верховной Рады

Министерство здравоохранения Украины обнародовало сегодня очередную сводку: коронавирусом заразился еще один украинец 44 лет. Им оказался Сергей Шахов из депутатской группы «Доверие», на своей странице в фейсбуке он подтвердил наличие у себя инфекции.

«Вот только что, спустя три дня, мне позвонили из лаборатории и сказали — да, положительный результат. Я, когда вызывал врачей, сделал тесты и на обычный грипп, и на коронавирус. Температура уже упала, самочувствие нормальное. Пью чай с малиной, лимоном», — рассказал он.

В пресс-службе украинского парламента сообщили, что «народный депутат Сергей Шахов на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта 2020 года отсутствовал».

Сначала Шахов, недавно вернувшийся из Франции, отрицал наличие у себя заболевания. «Коронавирус у них в головах, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А тем, кто запускает такие слухи, наверное, нужно больше паники», — заявил он изданию «Страна».

На данный момент нардеп находится дома — он живет в особняке, в Обуховском районе Киевской области. Пока что в инфекционную больницу Шахов ложиться не планирует.

На данный момент в стране зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19, от ранее неизвестной болезни скончались два человека. Для предотвращения распространения коронавируса власти Киева приняли решение закрыть город на карантин. Кроме того, правительство Украины полностью закрыло пассажирское авиасообщение с другими странами.