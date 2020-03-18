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Цена нефти Brent упала ниже 27 долларов впервые с конца 2003 года

Экономика

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Цена нефти марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

По данным 16:23 по мск, цена на нефть опустилась до 26,75 долларов за баррель. Цены на майские фьючерсы WTI упали ниже 25 долларов за баррель.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой». «Хотелось бы выше», — сказал представитель Кремля.

Напомним, цена на нефть начала опускаться на фоне выхода из сделки по сокращению добычи ОПЕК+ России и Саудовской Аравии. На ситуацию также влияют усиления опасений о замедлении мировой экономики на фоне пандемии коронавируса.

 

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Теги:
биржа, нефть
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