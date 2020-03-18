«Открытые медиа»: компания Пригожина без конкурса заключила контракты на поставку еды для больных коронавирусом 

Связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным компания АВК будет обеспечивать питанием пациентов больницы в Коммунарке, куда госпитализируют заразившихся коронавирусом. При этом 15-миллионный контракт заключили без конкурса, выяснили «Открытые медиа».

Согласно информации с сайта госзакупок, связанная с «поваром Путина» компания до 30 июня этого года будет обеспечивать больных коронавирусом «готовым питанием в индивидуальных упаковках». Договор был заключен 2 марта, адрес заказчика совпадает с местом нахождения корпуса инфекционной больницы, куда поступают граждане с подозрением на COVID-19.

Конкурс поставщиков решили не проводить — закон предусматривает такую возможность в случае «аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным регулярно получают крупные госконтракты на поставку питания — в прошлом году они заключили с московскими властями договоры на 34 миллиарда рублей. Впрочем, качество поставляемой продукции сложно назвать безупречным — в декабре 2018 года стало известно о массовых отравлениях в московских детских садах, в которые еду поставляли связанные с Пригожиным компании «Конкорд» и «Вито-1».