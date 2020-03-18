ФСИН решила не пускать посетителей к заключенным из-за COVID-19 

Федеральная служба исполнения наказаний приняла решение приостановить свидания с заключенными для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

Также служба категорически запретила доступ в тюрьмы и колонии сотрудникам исправительных учреждений с повышенной температурой, а также тех, кто недавно вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В пресс-службе уточнили, что если у заключенных будет выявлены симптомы коронавирусной инфекции, их будут направлять на лечение в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

Число заболевших COVID-19 в России уже увеличилось до 147 человек. В других странах также приняли ряд мер для снижения риска массового заражения в местах лишения свободы. Так, например, власти Ирана приняли решение временно отпустить домой заключенных, введение аналогичных мер рассматривает и правительство Ирландии.