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ФСИН решила не пускать посетителей к заключенным из-за COVID-19 

Общество

 

Федеральная служба исполнения наказаний приняла решение приостановить свидания с заключенными для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН. 

Также служба категорически запретила доступ в тюрьмы и колонии сотрудникам исправительных учреждений с повышенной температурой, а также тех, кто недавно вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

В пресс-службе уточнили, что если у заключенных будет выявлены симптомы коронавирусной инфекции, их будут направлять на лечение в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

Число заболевших COVID-19 в России уже увеличилось до 147 человек. В других странах также приняли ряд мер для снижения риска массового заражения в местах лишения свободы. Так, например, власти Ирана приняли решение временно отпустить домой заключенных, введение аналогичных мер рассматривает и правительство Ирландии. 

Теги:
sn, тюрьмы, коронавирус
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