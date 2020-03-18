Мосгорсуд оставил в силе штраф в 300 тысяч рублей спецкору «Новой газеты» Илье Азару

Мосгорсуд оставил в силе штраф в размере 300 тысяч рублей специальному корреспонденту «Новой газеты» и муниципальному депутату Хамовников Илье Азару за участие в несогласованной акции 31 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

«Свое участие в этой акции протеста я и не отрицал, но обращал внимание судьи на то, что собираться мирно и без оружия у нас не запрещено, на самой акции никаких нарушений и даже задержаний не было, а вина моя доказывается только лишь фотографией из моего фейсбука, на которой я ем мороженое уже после окончания марша», — говорит Азар.

Сегодня в суде допросили полицейского Статута, который в начале сентября составил протокол на журналиста. «Он ничего не помнил, ничего не знал, на все вопросы затруднялся ответить. Судья был очень им недоволен, качал головой, отпускал критические замечания о работе полиции», — рассказывает спецкор.

Однако в итоге суд отказался снизить сумму штрафа и оставил решение в силе.

Акция в поддержку фигурантов «московского дела» прошла в Москве 31 августа. Инициаторы шествия не согласовывали акцию с мэрией, однако в день митинга задержаний не было.

В итога Азара задержали спустя несколько дней для составления протокола: полицейские забрали его в отделение с лестничной площадки, оставив его двухлетнюю дочь одну с открытой входной дверью. В московском Следственном комитете впоследствии не нашли в этом нарушений, несмотря на более 120 тысяч подписей под петицией на Change.org.