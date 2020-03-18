В Москве обнаружили 31 новый случай заражения коронавирусом. Еще два в Сибири

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки со 114 до 147, сообщили ТАСС в оперативном штабе правительства. 31 новый случай зафиксировали в Москве, где их уже было 56; еще по одному в Томской и Новосибирской областях — для этих регионов это первые заболевшие. Все они заразились за рубежом.

В мире же, по подсчетам института Хопкинса, число заболевших превысило 200 тысяч человек. В Европе, которая с конца февраля стала эпицентром коронавирусной инфекции, ситуация остается критичной в Италии и Испании — там 31 и 13 тысяч инфицированных соответственно. Именно на Италию приходятся 2,5 из 8 тысяч жертв по всему миру.

В Китае же, где была первая вспышка заболевания, рост числа заражений резко снизился: за последние сутки, как отчитались врачи, почти все из 13 новых пациентов заразились за пределами страны. Там также успели вылечиться больше 60 из 80 тысяч инфицированных, в том числе все больные из соседнего с Уханем города-миллионника Хуангана в провинции Хубэй.