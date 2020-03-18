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Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Валерия Максименко

Политика

 

Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Максименко с поста заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявление об отставке по собственному желанию Максименко написал еще в ноябре вскоре после того, как новым главой ФСИН вместо Геннадия Корниенко был назначен начальник красноярского управления ФСБ Александр Калашников. 

Максименко занимал эту должность с 2016 года и курировал во ФСИН хозяйственную и строительную работу, отмечается в пресс-релизе ведомства. Осенью, за несколько недель до появления сообщений о своей отставке, Максименко говорил, что больше не будет давать комментарии журналистам, поскольку ему стыдно за коллег.

Теги:
максименко, отставка, фсин, va
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