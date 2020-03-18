В Москве выявили более 200 нарушителей режима самоизоляции с помощью видеокамер 

Московские полицейские выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции, с помощью столичной системы видеонаблюдения «Безопасный город». О проделанной работе по борьбе с распространением COVID-19 сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя главного управления МВД по Москве Олега Баранова.

«Данная система показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — рассказал Баранов.

Согласно указу мэра Москвы, граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обязаны в течение двух недель оставаться дома для профилактики распространения коронавируса. СМС-сообщения с подобными рекомендациями столичный департамент здравоохранения направляет всем, кто недавно вернулся из Европы и некоторых стран Азии. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 114 случаев заражения ранее неизвестной болезнью, из них 56 заболевших находятся в Москве.

Система видеонаблюдения в столице заработала в столице этим летом — по всему городу сейчас работают 178 тысяч видеокамер. Многие из них оснащены системой распознавания лиц.