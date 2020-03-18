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Обвиняемый в домашнем насилии житель Свердловской области убил свою жертву в здании суда

Общество

Изольда Дробина«Новая газета на Урале»

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В городе Первоуральск Свердловской области 36-летний мужчина убил свою гражданскую жену в здании суда, где слушалась дело о побоях. Об этом корреспонденту «Новой газеты» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Свердловской области. 

Проходная, где произошло преступление. Фотография: областной СК

Злоумышленник участвовал в судебном процессе в качестве обвиняемого в побоях своей сожительницы (ст.6.1.1 КоАП). Он встретился с ней около пункта досмотра в здание суда и бросился на женщину с ножом, она погибла на месте. Пытавшиеся ее спасти мужчины — судебный пристав и случайный прохожий — оказались в больнице с ножевыми ранениями.

Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления, позже его задержали. «Злоумышленника взяли в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать. Он передан для дальнейшей работы нашим коллегам в региональный СКР», — прокомментировал инцидент глава пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 

В ближайшее время Следственный комитет намерен предъявить задержанному обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги:
урал, sn, домашнее насилие
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