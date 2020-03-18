Россия с 20 марта ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Премьер Михаил Мишустин поручил с 20 марта из-за пандемии коронавируса временно ограничить авиасообщение с Великобританией, Соединенными Штатами и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Из регулярных рейсов останутся только маршруты до Лондона, Нью-Йорка и Абу-Даби из терминала F московского Шереметьева и обратно. Чартерные рейсы возможны только для вывоза россиян из этих стран, либо для возвращения их резидентов домой.

В США к настоящему моменту было зафиксировано почти 6,5 тычяч случаев заражений, больных нашли уже в каждом штате. В Великобритании почти 2 тысячи случаев. В ОАЭ же, где их пока чуть больше сотни, накануне запретили въезд для иностранных туристов, в том числе и из России, с которой у страны есть соглашение о безвизовом въезде.

После того, как 13 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что Европа стала эпицентром коронавирусной инфекции, также было ограничено сообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. До этого правительство уже закрывало авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. С 18 марта для иностранцев начал действовать запрет на въезд в Россию.