Мосгорсуд приговорил экс-главу СК по Москве Дрыманова к 12 годам колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего главу московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки в 200 тысяч долларов от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), к 12 годам колонии строгого режима.

Также Дрыманова лишили звания генерала и обязали выплатить штраф в размере 196 млн рублей.

Прокуратура просила назначить Дрыманову 16 лет колонии строгого режима. Прения сторон шли в закрытом режиме, так как в деле есть материалы, «представляющие государственную тайну». На заседании суда в ноябре Дрыманов рассказывал, что во время обыска в его загородном доме сотрудники ФСБ напились и написали на воротах краской «вор».

Александр Дрыманов был в числе высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета. Их обвиняли в получении крупных взяток от криминальных авторитетов, в частности Шакро Молодого, который за деньги просил освободить из СИЗО его друга Андрея Кочуйкова.

Его подельников — бывшего начальника управления СКР по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и экс-руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко — приговорили к 10 и 14 годам колонии строгого режима соответственно.