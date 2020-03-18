В Ярославле отменили приговор сотруднику ФСИН, осужденному за пытки заключенных

Ярославский областной суд отменил приговор бывшему инспектору отдела безопасности исправительной колонии №1 Максиму Яблокову, которого ранее осудили на 3,5 года за издевательства над заключенными. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Облсуд отправил дело Яблокова на новое рассмотрение. Таким образом, судья удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов сотрудника ФСИН по делу об издевательствах над заключенным Хасдином Муртазалиевым.

В 2016 году Яблоков вместе с младшими инспекторами группы надзора Владиславом Писаревским и Романом Оныпой жестоко избили Муртазалиева дубинками, а также руками и ногами. Видеоролик с этим избиением был опубликован правозащитной организацией «Общественный вердикт» и «Новой газетой».

Впоследствии это видео стало одной из причин возбуждения уголовного дела против сотрудников ФСИН. Дело Яблокова в суде первой инстанции рассматривалось в особом порядке, подсудимый признал свою вину и дал показания против коллег.

Адвокат потерпевших из фонда «Общественный вердикт» предполагает, что Макарову, который проходит подсудимым по еще одному делу об издевательствах над заключенными, объединят сроки.

«Мы надеемся, что это наказание просто будет присоединено к наказанию по делу с Макаровым. Обжаловать можно только в кассации, но нам это не надо. Нам, наоборот, интересно посмотреть, по какой причине (приговор — ред.) отменили», — рассказала она «Новой».

Яблоков также проходит подсудимым по делу о пытках над Евгением Макаровым и другими заключенными ИК-1. Расследование началось летом 2018 года, после того как «Новая газета» опубликовала кадры избиения Макарова: на них его били руками и дубинками по голеням и пяткам, поливая водой из ведра.