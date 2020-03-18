Путин назвал средним классом 70% россиян, поскольку их зарплата выше 17 тысяч рублей

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что к среднему классу можно причислить больше 70% россиян. Согласно методике Всемирного банка, отметил Путин, к нему относят всех, у кого доходы в полтора раза превышают установленный в стране уровень бедности.

В России МРОТ составляет сейчас 11 280 рублей, то есть для причисления к среднему классу в России необходима зарплата больше 17 тысяч рублей. Согласно исследованию зарплат от Росстата за 2019 год, к ним можно отнести 73% россиян.

«Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный, — сказал Путин. — Есть методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда».

Когда интервьювер уточнил у него, когда Россия достигнет показателей развитых стран, например, Франции, Путин ответил, что ему «не хотелось бы как во Франции». «Чего хорошего-то? Там не переставая эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями», — ответил он журналисту.

Хотя Всемирный банк использует для рассчетов распределение по доходам, он также отмечает, что представители среднего класса в своем потреблении должны ориентироваться на мировой рынок, в том числе покупать импортные машины, ездить отдыхать за рубеж и получать качественное высшее образование.

В прошлогоднем исследовании ВШЭ к среднему классу относили россиян с зарплатой выше медианной по стране, подчиненными на работе и дачей: к ним причислили около 38%, однако всем значимым критериям отвечали только 7%. Швейцарский банк Credit Suisse относил к среднему классу россиян, чей доход превышал 18 тысяч долларов: их набралось только 4%.