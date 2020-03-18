Осужденный по «московскому делу» Эдуард Малышевский объявил голодовку

Фигурант «московского дела» Эдуард Малышевский, находящийся в СИЗО Курска, объявил голодовку. Об этом рассказал в телеграм-канале политик Дмитрий Гудков.

По его словам, Малышевский начал голодовку еще 28 февраля. Фигурант «московского дела» в СИЗО начал писать письма в разные инстанции, но, как отметил Гудков, номеров исходящих и ответов он не получал. Помимо этого, Малышевскому доходят не все письма, вместо них он получает чистые листы, а в некоторых посланиях «вымараны» фрагменты.

«После того, как сотрудники СИЗО столкнулись с "неудобным" арестантом, на Эдуарда посыпались одни взыскания за другим: то с соседями по камере не так поздоровался, то в каком-то квадрате на полу не так отчитался перед охранниками <...>. В ответ на очередные жалобы, по словам Эдуарда, "в камеру зашли 15 сотрудников и начали угрожать принудительным кормлением через задний проход"», — рассказал политик.

Приговор Малышевскому решили обжаловать в кассации. Он уже вступил в силу, но в колонии ближе к Москве, куда его должны отправить, пока нет мест.

Малышевский в декабре прошлого года получил три года колонии за то, что он выдавил ногой стекло автозака после задержания на московской акции 27 июля, из-за чего оно упало на росгвардейца Дмитрия Астафьева. Сам он говорил, что увидел из автозака, как полицейские избивают женщин во время протестов, и пытался этому помешать. Мосгорсуд сократил срок Малышевскому на три месяца.