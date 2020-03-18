Фондовые индексы США выросли на 5-6% после объявления властей о мерах на триллион долларов

Торги на Нью-Йоркской бирже закрылись ростом индексов, отражающих капитализацию крупнейших представленных на ней компаний. Так, после рекордного обвала 16 марта промышленный индекс Dow Jones вырос на 5,2%, а S&P 500 – на 6%, следует из данных площадки.

Это произошло после того, как власти США объявили о разработке стимулирующих мер совокупной стоимостью до 1,2 триллионов долларов. Из них около 250 миллиардов планируют направить на выплаты по тысяче долларов простым американцам, а остальные деньги – на поддержку авиакомпаний, отелей и других бизнесов.

Выделение средств должен будет одобрить Конгресс. «Американцам нужны наличные, и президент готов их выделять. И это будет прямо сейчас, в течение двух недель», – заявил министр финансов Стивен Мнучин. Он также анонсировал введение из-за вспышки коронавируса 90-дневной отсрочки по налоговым выплатам для малого бизнеса и американцев с доходами до миллиона долларов.

О схожих мерах – на 330 миллиардов фунтов – накануне также объявили власти Великобритании: владельцы пабов, клубов и театров получат разовые гранты до 25 тысяч фунтов, а представители другого малого бизнеса – до 10 тысяч. Франция выделит для поддержки экономики 45 миллиардов евро, а Канада – 19 миллиардов долларов США.