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Заражено — 198426 (в РФ — 114), смертей — 7987. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

В российских школах объявят трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Общество

 

В российких школах будут каникулы с 23 марта по 12 апреля из-за коронавируса COVID-19. Слова министра просвещения Сергея Кравцова приводит ТАСС. 

По его словам, будет организовано дистанционное обучение школьников. Также для них откроют образовательные ресурсы. 

И.о. руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о переносе на основной период в мае-июне досрочного этапа сдачи Единого государственного экзамена, который должен был пройти со второй половины марта по апрель. Он уточнил, что сдавать ЕГЭ досрочно планировали 32 тысячи человек.   

В российских школах ранее ввели свободное посещение из-за ситуации с коронавирусом. Вузам же рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 16 марта.

В России на данный момент зафиксировано 114 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших, 56 человек, находятся в Москве. 

Теги:
em, коронавирус, россия, школы

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