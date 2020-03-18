В российских школах объявят трехнедельные каникулы из-за коронавируса

В российких школах будут каникулы с 23 марта по 12 апреля из-за коронавируса COVID-19. Слова министра просвещения Сергея Кравцова приводит ТАСС.

По его словам, будет организовано дистанционное обучение школьников. Также для них откроют образовательные ресурсы.

И.о. руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о переносе на основной период в мае-июне досрочного этапа сдачи Единого государственного экзамена, который должен был пройти со второй половины марта по апрель. Он уточнил, что сдавать ЕГЭ досрочно планировали 32 тысячи человек.

В российских школах ранее ввели свободное посещение из-за ситуации с коронавирусом. Вузам же рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 16 марта.

В России на данный момент зафиксировано 114 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших, 56 человек, находятся в Москве.