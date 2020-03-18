РБК: в России заключенных решили привлечь к производству медицинских масок

Российский премьер Михаил Мишустин обязал ФСИН и Минюст привлечь заключенных к созданию средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе медицинских масок. О поручении главы правительства пишет РБК, его подлинность изданию подтвердил близкий к кабмину источник.

Согласно документу, заключенные должны будут работать над созданием СИЗ ежедневно. Помимо этого, ряд министерств и ведомств должны обеспечить студентам и военным условия для производства таких средств.

Мишустин также поручил Минпромторгу разработать логистику для доставки СИЗ гражданам в том числе через «Почту России» и интернет-площадки. Минюст должен разработать правовой акт об административной ответственности за ненадлежащее поведение в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а ФСО – обеспечить возможность проводить все правительственные совещания в формате видеоконференций.

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С сегодняшнего дня Россия почти полностью закрывает въезд для иностранцев до 1 мая из-за ситуации с COVID-19, для нерезидентов ограничил въезд на 30 дней и Евросоюз. В ряде российских регионов действует режим повышенной готовности, который запрещает в том числе проведение массовых мероприятий с большим количеством участников. Некоторые московские рестораны с 18 марта решили приостановить работу и перейти в режим доставки еды.

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