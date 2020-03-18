В Москве противников строительства Юго-Восточной хорды вызвали на допрос

По крайней мере пятерых московских активистов, выступающих против строительства Юго-Восточной хорды, вызвали на допрос. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Активистов обязали прийти в столичное УВД по Южному административному округу сегодня в 9:00. Согласно повесткам, допросы решили провести по делу о сломавшихся датчиках радиации компании «Радон», занимающейся вывозом радиоактивных отходов с могильника завода полиметаллов, через территорию которого планируется строить хорду. Вызванные активисты проходят по нему свидетелями.

Противники строительства получили повестки вчера, после того как вернулись с дежурства у места стройки. Вечером туда приезжали ОМОН и полиция, были небольшие столкновения, но никого не задерживали.

Активисты уже несколько месяцев круглосуточно дежурят у места захоронения ядерных отходов завода полиметаллов. У Александра Колотова — владельца газели, в которой дежурят противники строительства — в начале марта прошел обыск по делу о сломавшихся датчиках «Радона».