В Черногории зафиксировали первые заражения коронавирусом. Теперь пандемия охватила всю Европу

В Черногории обнаружили коронавирус нового типа у двух женщин, вернувшихся из-за рубежа, объявил на брифинге премьер страны Душко Маркович. До этого момента Черногория оставалась последней страной в Европе, где не было коронавируса.

Из-за этого власти страны приостановили работу общественного транспорта, закрыли пограничные пункты, а также приостановили работу спортивных и развлекательных мест, парикмахерских и салонов красоты. За несколько дней до этого власти запретили въезд для всех иностранцев.

Радикальные меры в борьбе с распространением коронавируса приняла и Сербия, где пока зарегистрировано всего 72 случая заражения. Президент Александр Вучич объявил в телеобращении о введении с 18 марта комендантского часа с восьми часов вечера до пяти утра. Пожилые люди старше 65 лет в городах и старше 70 лет в сельских районах не должны будут появляться в публичных местах.

В настоящий момент в мире было зафиксировано больше 195 тысяч заражений, при чем больше половины из них приходятся на случаи за пределами Китая. В лидерах по числу заболевших остаются Италия, Иран и Испания. Выздороветь удалось более 80 тысячам человек, из них около 60 тысяч это граждане КНР.

По этой причине страны Евросоюза 17 марта поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен запретить на 30 дней все поездки на территорию стран еврозоны. Решение начнут исполнять незамедлительно, заявила на брифинге канцлер Германии Ангела Меркель. Исключения будут действовать для резидентов Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, а также выходящей из ЕС Великобитании.