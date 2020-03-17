На Шиес стягивают силовиков из-за сообщений об обстреле вертолета на стройплощадке

В сторону Шиеса стягивают полицию. Автобус с архангельскими силовиками замечен в ближайшем к лагерю активистов поселке Мадмас в республике Коми. По сообщениям активистов, полицию стягивают под предлогом того, что накануне якобы был обстрелян вертолет, доставивший топливо на стройплощадку.

Вертолет действительно прилетал и разгрузил бочки с соляркой. Экозащитники настаивают, что такая доставка небезопасна и противоречит закону.

По данным местных журналистов, вертолет, побывавший на Шиесе, базируется в Перми, а топливо возит из Коми. Логистика крайне невыгодная, но Архангельский авиаотряд работать на Шиесе отказывается.

Никто из активистов стрельбы не слышал, оружия в лагере нет. Тем не менее, протестующие не исключают, что стрельба — если она была —может оказаться делом рук провокаторов, задача которых довести ситуацию до силового разгона.

Напомним, конфликт на станции Шиес в Архангельской области, где местные жители не дают построить свалку для московского мусора, продолжается уже более полутора лет. Местные жители требуют остановить стройку, однако власть отказывается идти на диалог.