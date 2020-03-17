Газета «Ведомости» объявила о смене своих владельцев

Владельцы газеты «Ведомости» — медиаменеджер Демьян Кудрявцев с партнерами Владимиром Вороновым и Мартином Помпадуром — предварительно договорились о ее продаже, говорится в сообщении редакции.

Покупателями издания, а также журнала Harvard Business Review станут управляющий директор инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович и издатель газеты «Наша версия» Константин Зятьков.

Зятьков и Голубович покупают издающиеся в России с 1999 года «Ведомости» как частные лица: газета не станет ни частью холдинга Зяткова «Версия», ни активом Arbat Capital, отмечается в заявлении. Сумму сделки стороны раскрывать не стали: по их словам, она складывалась «с учетом всех рыночных параметров».

Переговоры о продаже газеты Кудрявцев и Голубович начали еще в прошлом году: по данным «Коммерсанта», речь тогда шла о 15 миллионах евро. Примерно ту же сумму Кудрявцев потратил при покупке «Ведомостей» в 2015 году — после законодательного запрета на участие в ее капитале для прежних иностранных издательств (российско-финской компании Sanoma, английской Pearson и американской Dow Jones).

Голубович в 1990-х возглавлял инвестиционное управление банка «Менатеп», созданного по инициативе Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина, а позднее был топ-менеджером нефтяной компании ЮКОС. После задержания за рубежом по делу ЮКОСа он был одним из главных свидетелей обвинения; он также говорил об угрозах со стороны Невзлина и главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, однако впоследствии на заседании суда давал обратные показания.