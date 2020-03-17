В Москве бойцы ОМОНа прибыли к посту экоактивистов на месте строительства Юго-Восточной хорды

На склон Москвы-реки у железнодорожной платформы Москворечье, где регулярно дежурят выступающие против строительства Юго-Восточной хорды столичные экоактивисты, около 19:00 мск прибыли полицейские и сотрудники ОМОНа Росгвардии.

Фото предоставлено Greenpeace

Силовики попытались эвакуировать газель, где сидели активисты, однако те им помешали и забрались на эвакуатор. Вскоре туда также подошли около ста местных жителей, рассказала «Новой газете» очевидица Лариса Бодрова.

Произошли небольшие столкновения, задержаний не было: сотрудники ОМОНа «ведут себя корректно», но комментировать что-либо активистам отказываются, отметила собеседница «Новой». Около 21:00 мск эвакуатор уехал без машины, силовики остались на месте.

Активисты уже несколько месяцев ведут круглосуточное дежурство около захоронения ядерных отходов завода полиметаллов, через территорию которого планируется строительство Юго-Восточной хорды. В начале марта у владельца газели, в которой они дежурят, проходили обыски из-за сломавшихся датчиков радиации компании «Радон», которая занимается вывозом радиоактивных отходов с места стройки.